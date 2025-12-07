Haberler

Gazze'de can kaybı 70 bin 360'a yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısının 70 bin 360'a ulaştığını açıkladı. Son 24 saatte hastanelere 6 yeni cenaze getirildi ve toplamda 171 bin 47 yaralı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 24 saat içinde 6 yeni cenaze getirilirken, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı 70 bin 360'a yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden 6 sivilin ve 17 yaralının getirildiği bildirildi. Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 373'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 624'e, yaralı sayısının da 970'e yükseldiğini aktardı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 360'a yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 47'ye ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de mutlu son! 2+1 yıllık imza atılıyor
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Muğla'da şap hastalığı nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı

O kentimizde çok sayıda mahalle karantinaya alındı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Sevgilisinin 'Çocuğun olmuyor' diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı

Ünlü sosyal medya fenomeninden çok konuşulacak bir paylaşım geldi
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.