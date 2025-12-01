Haberler

Gazze'de Ölü Sayısı 70 Bini Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 9 kişinin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 70 bin 112'ye ulaştığını açıkladı. Ateşkes sonrası kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 9 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 70 bin 112'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından enkaz altındaki bedenleri arama çalışmaları sürüyor. Bölgede yoğun çalışmalar yapan Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, daha önceki İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından çıkarılan 9 kişinin cenazesi ile 1 yaralının getirildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 356, enkaz altından çıkarılanların sayısının 616, yaralı sayısının da 909 olduğu aktarıldı.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 112'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 170 bin 986'ya ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı

Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte başına geçeceği takım
Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı

Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı
ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi

Bölgeyi kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi, kimse yaralanmadı
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
9 yıllık evlilik sona mı erdi? Cenk Tosun'dan boşanma iddialarına tokat gibi yanıt

"Boşandılar" iddasına ilk yanıt Cenk'ten geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.