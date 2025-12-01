Gazze'de Ölü Sayısı 70 Bini Geçti

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 9 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 70 bin 112'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından enkaz altındaki bedenleri arama çalışmaları sürüyor. Bölgede yoğun çalışmalar yapan Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, daha önceki İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından çıkarılan 9 kişinin cenazesi ile 1 yaralının getirildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 356, enkaz altından çıkarılanların sayısının 616, yaralı sayısının da 909 olduğu aktarıldı.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 112'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 170 bin 986'ya ulaştığı aktarıldı. - GAZZE