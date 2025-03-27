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Gazze'de Ölü Sayısı 50 Bin'i Geçti

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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 208'e yükseldi. Son 24 saatte 25 sivil can verdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 208'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 25 sivilin hayatını kaybettiği, 82 sivilin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 855 kişinin yaşamını yitirdiği, bin 869 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 208'e, yaralı sayısı 113 bin 910'a yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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