Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' tepkisi

Mansur Yavaş'ın "pamuk şeker" çıkışına Erdoğan'dan sert tepki
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı

İsrail'in yeniden başlayan saldırıları BM'yi korkuttu

Gazze'de Nasser Hastanesi'ne Saldırı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Saldırının hedefinin bir Hamas yetkilisi olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasser Hastanesi'ne akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasser Hastanesi'ne dün düzenlediği saldırıda bilanço arttı. Han Yunus kentinde bulunan hastanedeki saldırı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısı 5'e yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının hastanedeki cerrahi bölümünü hedef aldığını bildirdi.

Filistinli sağlık görevlileri, saldırının hedefinin bir Hamas yetkilisi olduğunu belirtirken, Hamas, siyasi bürosunun bir üyesi olan İsmail Barhoum'un yaşamını yitirdiğini açıkladı. İsrail ise saldırının kapsamlı istihbarat sonrası yapıldığını ve sahadaki zararı en aza indirmek için hassas mühimmat kullandıklarını savundu.

Sağlık yetkililerine göre, Pazar günü itibarıyla Refah ve Han Yunus'taki İsrail saldırılarında en az 45 Filistinli hayatını kaybetti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title