Gazze'de Kitlesel Göç ve Insani Kriz Derinleşiyor

Filistinli kaynaklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarının tırmanması nedeniyle Zeytun ve Sabra mahallelerinde yeni bir kitlesel göç dalgası yaşandığını açıkladı.

İsrail'in açlığı silah olarak kullanmaya devam ettiği ve yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki insanlık krizi büyümeye devam ediyor. Filistinli kaynaklar, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun ve Sabra mahallelerindeki binlerce Filistinlinin İsrail'in bölgeye yönelik hava saldırılarından kaçmak için eşyalarını toplayarak bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi. Açıklamada, kitlesel göçe zorlanan Filistinlilerin bazılarının batıdaki Gazze kentine doğru yola çıktığı, bazılarının ise Gazze Şeridi'nin güneyine yöneldiği belirtildi. Açıklamada, halihazırda gıda ve su kıtlığının yaşandığı Gazze'deki şartların kötüleşmesi nedeniyle yerinden edilen kişilerin daha da zorlu şartlarla karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

"Gazze Şeridi'nde 1,9 milyondan fazla kişi yer değiştirmek zorunda kaldı"

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından 22 Ağustos tarihinde yapılan açıklamada, Zeytun bölgesinde 12-20 Ağustos tarihleri arasında 16 binden fazla Filistinlinin İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edildiği belirtilmişti. Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki savaşta ateşkesi tek taraflı feshettiği 18 Mart'tan bu yana en az 796 bin kişinin yerinden edildiği aktarılmıştı. OCHA'nın açıklamasında, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde en az 1,9 milyon kişinin İsrail'in saldırıları ve tahliye emirleri nedeniyle yerinden edildiği ve bunun nüfusun yüzde 90'ına tekabül ettiği aktarılmış, bazı Filistinlilerin de en az 10 kez yer değiştirmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

Gazze'de can kaybı 63 bin 371'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 63 bin 371'e, yaralı sayısının 159 bin 835'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 11 bin 240 Filistinlinin öldürüldüğü ve 47 bin 794 Filistinlinin yaralandığı açıklandı. - GAZZE