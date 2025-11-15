Haberler

Gazze'de Kimliği Tespit Edilemeyen 30 Filistinlinin Cenazesi Toplu Olarak Defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'nde İsrail'den teslim alınan kimliği tespit edilemeyen 30 Filistinli cenazesi, Deir el-Balah'taki mezarlığa toplu şekilde gömüldü. Cenazelerin sayısı 212'ye yükseldi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'den teslim alınan 30 Filistinlinin cenazesi, kimliklerinin tespit edilememesinin ardından toplu şekilde toprağa verildi.

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes kapsamında taraflar arasındaki cenaze takası sürerken, kimliği tespit edilemeyen Filistinlilerin cenazelerinin toplu şekilde defnine de devam ediliyor. İsrail tarafından geçtiğimiz günlerde Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) teslim edilen 30 Filistinlinin cenazesi, kimliklerinin tespit edilmesi için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasser Hastanesi'ne getirildi. Burada kimliği tespit edilemeyen cenazeler, dün Deir el-Balah'taki bir mezarlığa toplu şekilde defnedildi.

Gazze Şeridi Sivil Savunma Başkan Yardımcısı Muhammed Ebu Shammala açıklamasında, cansız bedenlerin İsrail'den teslim alındıktan sonra bir hafta boyunca Nasser Hastanesi'nde tutulduğunu ve cenazelerin fotoğraflarının kayıp kişilerin bulunması için kurulan internet bağlantılarında paylaşıldığını belirtti. Kimlik tespit çalışmalarının sonuçsuz kaldığını aktaran Shammala, söz konusu mezarlıkta gömülü cenazelerin sayısının 212'ye yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'den 15 Filistinlinin cenazesinin daha teslim alındığı belirtilmiş ve ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana İsrail'den teslim alınan naaşların sayısının 330'a ulaştığı aktarılmıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Erdoğan kalabalığın arasında görünce hemen konvoyu durdurdu
Donald Trump, ABD'yi sarsan iddiayı böyle savuşturdu

Ülkeyi sarsan iddiaya Trump'tan şok yanıt
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Erdoğan kalabalığın arasında görünce hemen konvoyu durdurdu
Icardi kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar

Kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar
İnşaat işçisinin feci ölümü! 4. kattan düştü

İnşaat işçisinin feci ölümü! 4. kattan düştü
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz

9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama
A Milli Takım'da 4 futbolcu Bulgaristan maçı kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da 4 isim Bulgaristan maçı kadrosundan çıkarıldı
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz

"Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.