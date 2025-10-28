Haberler

Gazze'de Kayıp Oğlunu Bekleyen Büyükanne: 'Lütfen Bilgi Verin'

Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde 70'li yaşlarındaki Majida Abu Aweili, insani yardım için giden oğlunun ve gelininin kaybolmasının ardından 6 torununa bakmaya çalışıyor. Oğlunun geri dönmesi için umutla bekleyen büyükanne, yaşadığı acıyı paylaşarak yardım çağrısında bulunuyor.

Gazze Şeridi'nin merkezinde Deir el-Balah kentinde yaşayan 70'li yaşlardaki kadın, insani yardım temin etmeye çalışırken ortadan kaybolan oğlu ve gelininin ardından 6 torununa tek başına bakıyor.

Gazze Şeridi'nde 2 yıldır süren İsrail saldırıları nedeniyle milyonlarca kişinin yaşamı altüst olurken, çok sayıda kişi kayboldu, çocuklar ebeveynsiz kaldı. Gazze Şeridi'nin merkezinde sessizce direnen bir büyükanne ve 6 küçük çocuğun hikayesi, savaşın ortasında hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Deir el-Balah kentinde yaşayan 70'li yaşlardaki Majida Abu Aweili, insani yardım temin etmeye çalışırken ortadan kaybolan oğlu ve gelininin ardından 6 torununa tek başına bakıyor. Yıkık dökük bir evde bir yandan torunlarıyla ilgilenen Majida Abu Aweili, bir yandan da oğlu ve gelininden bir haber bekliyor.

"Oğlum Muhammed ve eşi, 16 Temmuz'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın El- Shakoush bölgesinde insani yardım almaya çalışırken kayboldular" diyen Aweili, "Muhammed, aç çocukları için yiyecek getirmeye gitmişti ama bir daha dönmedi. O günden beri çocuklarıyla birlikte onu bekliyoruz. Hala oğlumu bekliyorum ve dönüşünü beklemeye devam edeceğim. Dilerim iyidir, döner ve çocuklarını görür" dedi.

"Bana oğlum ve gelinim hakkında herhangi bir bilgi verin"

Oğlunun manavda çalıştığını ancak saldırılar nedeniyle işini kaybettiğini belirten Majida Abu Aweili, "Ailesine yiyecek sağlayamadığı için eşiyle birlikte yardım merkezine gitmek zorunda kaldı ve orada kayboldu. Oğlumu gören veya hakkında herhangi bir bilgiye sahip olan herkesin bana ulaşmasını umuyorum. Ayrıca, kayıp kişileri aramakla ilgilenen tüm kuruluşlara ve kurumlara sesleniyorum, bana oğlum ve gelinim hakkında herhangi bir bilgi verin. Onlar hayatta mı yoksa öldüler mi? Eğer hayattalarsa, lütfen çocuklarına geri getirin. Bunlar 6 çocuk, ben ise yaşlı bir kadınım. Bu sorumluluğu tek başıma taşıyamam" diye konuştu.

Gazze Şeridi'nde kayıp ve kaybedilen kişi sayısının 8 bin ile 9 bin arasında olduğu tahmin edilirken, bugüne kadar alınan resmi kayıp başvuru sayısının yaklaşık 5 bin olduğu öğrenildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

