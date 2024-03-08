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Gazze'de İsrail saldırılarında her gün 63 kadın hayatını kaybediyor

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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında her gün 63 kadının hayatını kaybettiği belirtildi. UNRWA tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de günde ortalama 63 kadının düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybettiği, kadınlardan 37'sinin ise anne olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında her gün 63 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Dünya Kadınlar Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen kadınlarla ilgili verileri açıkladı. UNRWA tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de günde ortalama 63 kadının düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybettiği, kadınlardan 37'sinin ise anne olduğu ifade edildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekimden bu yana hayatını kaybeden kadın sayısının 9 bine ulaştığı belirtilen açıklamada, birçok kadının ise enkaz altında olduğu kaydedildi.

"Kadınlar tıbbi yardım almadan doğum yapıyor"

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini yaptığı açıklamada, "Gazze'deki kadınların Dünya Kadınlar Günü'nde bu acımasız savaşın sonuçlarına katlanmaya devam etmesinden derin üzüntü duyuyorum" dedi. Kadınların tıbbi yardım almadan doğum yaptıklarını, hijyen ürünlerine erişemediğini ve mahremiyetlerinin sağlanamadığını belirten Lazzarini, "Ekiplerimiz aşırı kalabalık barınaklarda yaşayan kadınları desteklemek, cinsel şiddet mağdurlarına psikososyal destek sağlamak, kadınlar ve kız çocukları için güvenli alanlar oluşturmak için yorulmadan çalışıyor. Ancak kadınların ve kız çocuklarının haklarını korumak için çok daha fazlasını yapmalıyız" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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