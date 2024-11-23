Gazze'de İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 44 Bin 176'ya Ulaştı

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 176'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 414. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 48 saatte düzenlediği 7 saldırıda 120 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 205 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan toplam can kaybının 44 bin 176'ya, yaralı sayısının da 104 bin 473'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE