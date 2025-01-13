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Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu Ölü Sayısı 46 Bin 584'e Yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 465 gündür devam eden saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 584'e, yaralananların sayısı ise 109 bin 731'e ulaştı. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 465 gündür sürdürdüğü yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 584'e yaralananların sayısı 109 bin 731'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 19 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 71 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı.

Bölgede 465 gündür devam eden İsrail saldırılarının bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 46 bin 584'e, yaralı sayısının da 109 bin 731'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu Ölü Sayısı 46 Bin 584'e Yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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