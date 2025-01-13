Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu Ölü Sayısı 46 Bin 584'e Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 465 gündür sürdürdüğü yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 584'e yaralananların sayısı 109 bin 731'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 19 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 71 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı.

Bölgede 465 gündür devam eden İsrail saldırılarının bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 46 bin 584'e, yaralı sayısının da 109 bin 731'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE