Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 63 Bini Aştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin 633'e, yaralı sayısı 160 bin 914'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 76 sivilin cansız bedeni ile 281 yaralının getirildiği bildirildi. Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 11 bin 502 Filistinlinin öldürüldüğü, 48 bin 900 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 63 bin 633'e, yaralı sayısının 160 bin 914'e yükseldiği ifade edildi.

Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 306'ya yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiği de vurgulanan açıklamada, 24 saat içinde 12 cansız bedenin hastanelere ulaştığı, 90 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, "Geçim mücadelesinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 306'ya, yaralı sayısı ise 16 bin 929'un üzerine çıktı" denildi. - GAZZE