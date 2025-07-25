Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu Can Kaybı 59 Bine Ulaştı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 89 can kaybının kayıtlara geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 676'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 89 can kaybının kayıtlara geçtiği, 467 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sözde yardım dağıtım noktalarında 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin yaralandığı aktarıldı. Sözde yardım dağıtımı sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 92'ye, yaralananların sayısının ise 7 bin 320'ye ulaştığı aktarıldı. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana toplam can kaybının 8 bin 527'ye, yaralı sayısının ise 31 bin 924'e yükseldiği kaydedildi. Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 676'ya, yaralı sayısı ise 143 bin 965'e çıktı. - GAZZE