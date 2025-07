Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu Can Kaybı 58 Bini Geçti

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 48 saatte 98 can kaybının kayıtlara geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58 bin 765'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 98 can kaybının kayıtlara geçtiği, 511 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ayrıca son 48 saate sözde yardım dağıtımları sırasında 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 94 kişinin yaralandığı aktarıldı. Sözde yardım dağıtımı sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 891'e, yaralananların sayısının ise 5 bin 754'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana toplam can kaybı 7 bin 938'e, yaralı sayısı ise 28 bin 444'e yükseldi. Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 58 bin 765'e, yaralı sayısı 140 bin 485'e çıktı.

İsrail gıda arayan 32 sivili katletti

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasser Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise İsrail'in sabah erken saatlerde sözde yardım dağıtım merkezine giden en az 32 sivilin İsrail'in açtığı ateş sonucu öldürüldüğü belirtildi.

"Gazze'nin tüm nüfusuna yetecek kadar gıda sınırda bekliyor"

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Mısır'daki sınır kapısında "Gazze nüfusunun tamamına" yetecek kadar gıdanın bekletildiği ifade edildi. Açıklamada, "Kapıları açın, kuşatmayı kaldırın ve UNRWA'nın işini yapmasına izin verin" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ni tam abluka altına alarak bölgeye insani yardım ve ticari malzemelerin girişini engelliyor. İsrail ayrıca, UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs de dahil olmak üzere bölgede faaliyet göstermesini yasaklamıştı. - GAZZE