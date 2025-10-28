Gazze'de İsrail Saldırıları Sonrası Kimlik Tespiti İçin Cenazeler Mezardan Çıkartıldı

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle toplu şekilde defnedilen 42 kişinin cenazesi, kimlik tespiti için mezardan çıkarılarak Şifa Hastanesi'ne sevk edildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle toplu şekilde defnedilen cenazeler, kimlik tespiti için mezarlardan çıkarılmaya başladı. Sivil savunma ekipleri, saldırılar sırasında Gazze Şehri'nin batısındaki Al-Katiba Meydanı'na defnedilen 42 kişinin cenazelerin kimlik tespiti için mezardan çıkardı. Cenazeler, Şifa Hastanesi'ne sevk edildi.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, "Savaş günlerinde bu bölgeye gömülenlerin cenazelerini çıkardık, çünkü o dönemde bu bölgelerin tehlikeli olması nedeniyle mezarlıklara defnedilemediler. Kimlik tespiti için cenazeleri Şifa Hastanesi'ne nakledeceğiz. Kimliği tespit edilemeyenler, kimsesiz olarak listelenecek ve Gazze'nin merkezindeki Deir al-Balah'ta bulunan özel bir mezarlığa defnedilecek" dedi.

"Yoğun bombardıman nedeniyle mezarlığa ulaşamadığımız için onu buraya defnettik"

Meydandaki toplu mezara defnedilen Ashraf Kareem'in kardeşi Naeel Kareem, "Bugün bu geçici mezarlıkta kardeşimin cesedini aramak için geldik. Yoğun bombardıman ve bölgedeki tehlike nedeniyle mezarlığa ulaşamadığımız için onu buraya gömdük. Kardeşim Abu Mazen Kavşağı yakınlarında İsrail topçu bombardımanı sonucu öldürüldü ve yoğun ateş nedeniyle hızlı bir şekilde gömüldü. Bugün Sivil savunma, kardeşimin cesedini bulmamıza yardım etti. Onu kıyafetlerinden tanıdık ve şimdi mezarlığa defnedeceğiz" dedi.

"Onu ziyaret edebilmek için mezarının yerini bilmek istiyorum"

İsrail saldırısında yaralı kurtulan ancak hastaneden hayatını kaybeden küçük yeğeninin cenazesini bulmak için meydanda bulunan Suad Junaid, 15 Ekim'de düzenlenen saldırıda kız kardeşi ile yeğeninin saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını ifade ederek, 25 Ekim'de ise yeğeninin hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirtti. Junaid, 26 Ekim'de ise hastaneye gittiklerinde yeğeninin çoktan gömüldüğüne dair bilgi aldığını ancak mezarın yerini bilmediğini aktardı.

Yeğeninin adının Abdul Aziz Dardouna olduğunu ifade eden Junaid, "Burada hiçbir şey bulamadım. Sivil Savunma bana Şifa Hastanesi'ne gitmemi söyledi, belki orada cenazeler arasında onu tanıyabilirim. Onun nereye gömüldüğünü çok merak ediyorum. Cenazesini görmek istiyorum. Annesiyle birlikte onu ziyaret edebilmemiz için mezarının yerini bilmek istiyorum" dedi.