Gazze'de İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 65 Bin 549'a Yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız sürdürdüğü yoğun saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bin 549'a, yaralı sayısı ise 167 bin 518'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla yürüttüğü saldırılar tüm şiddetiyle sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin güncel verileri paylaştı. Yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 47 şehidin ve 142 yaralının ulaştırıldığı, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise hala enkaz altında olan birçok kişiye ulaşmakta güçlük çektiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in 18 Mart 2025 tarihinde ateşkesi tek taraflı bozmasından bu yana 12 bin 956 Filistinlinin öldürüldüğünü, 55 bin 477 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin toplam bilançonun belirtildiği açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 65 bin 549'e, yaralı sayısının 167 bin 518'a yükseldiği belirtildi.

Yardım dağıtım bölgelerinde can kaybı sayısı 2 bin 543'e yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına yönelik saldırılarının da sürdüğünün vurgulandığı açıklamada, son 24 saatte 5 kişinin yardım dağıtım bölgelerinde hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı bildirildi. Böylece, İsrail'in yardım dağıtım noktalarında yönelik saldırılarında kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 543'e, yaralı sayısı ise 18 bin 614'e yükseldi. - GAZZE