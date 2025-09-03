Gazze'de İsrail Saldırıları Can Kaybını 63 Bine Yaklaştırdı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 63 bin 746'ya, yaralı sayısı 161 bin 245'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 113 sivilin cansız bedeni ile 304 yaralının getirildiği bildirildi. Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 11 bin 615 Filistinlinin öldürüldüğünü, 49 bin 204 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 63 bin 746'ya, yaralı sayısının 161 bin 245'e yükseldiği ifade edildi.

Yardım dağıtım faaliyetlerinde ölenlerin sayısı 2 bin 339'a yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Son 24 saat içinde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda hastanelere 33 ölü ve 141 yaralı getirildi. Böylece yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 339'a, yaralananların sayısı 17 bin 70'e ulaştı" denildi. - GAZZE