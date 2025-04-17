Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı

Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı
Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'den acı haber
İstanbul Havalimanı'na aynı anda üç uçak iniş ve kalkış yaptı

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk gerçekleşti

Gazze'de İsrail Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 65'e yükseldi. Bölgede yaralı sayısı ise 116 bin 505 olarak açıklandı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 65'e yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki bombardımanına devam ediyor. Bölgede sivilleri hedef alan İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle bölgede can kaybı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 40 sivilin cansız bedeni ile 73 yaralının getirildiğini, cenazelerden birinin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Filistinli sivile ait olduğunu bildirdi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 51 bin 65'e, yaralı sayısının 116 bin 505'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.