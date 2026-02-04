Haberler

Gazze'de İsrail saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı

Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığını açıkladı. Ateşkese girildiği günden bu yana 556 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne bugün gerçekleştirdiği saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin de yaralandığı ifade edildi. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 556'ya, yaralı sayısının da bin 500'e yükseldiği aktarıldı. İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 71 bin 824'e, yaralı sayısının ise 171 bin 608'e ulaştığı kaydedildi. - GAZZE

