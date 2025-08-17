Gazze'de İnsani Kriz Derinleşiyor: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 61 Bin 944'e Ulaştı

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 61 bin 944'e, yaralananların sayısı 155 bin 886'ya ulaştı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken ve Filistin halkına karşı açlığı silah olarak kullanmaya devam ederken, bölgedeki bilanço artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze'de 47 kişinin hayatını kaybettiği ve 226 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamaya göre İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 61 bin 944'e, yaralananların sayısı 155 bin 886'ya ulaştı. İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana ise Gazze'de 10 bin 400 kişinin hayatını kaybettiği, 43 bin 845 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, ayrıca son 24 saat içinde İsrail'in Gazze'deki yardım dağıtımı çalışmalarında sivillerin üzerine ateş açarak 14 kişinin ölmesine, 132 kişinin yaralanmasına neden olduğu aktarıldı. Son verilerle birlikte bölgedeki insani yardım dağıtımlarında İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bin 938'e, yaralananların sayısının 14 bin 420'ye ulaştığı bildirildi.

Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi

Bakanlık aynı zamanda, İsrail'in bölgeye ulaştırılan gıda ve insani yardım malzemelerini engellemesiyle oluşan bilançoya ilişkin de açıklama yaparak, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 5 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtti. Açıklanan son sayılarla, Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü çocuk 217'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE