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Gazze'de İnsani Krisiz Derinleşiyor: 400 Bin Filistinli Sıkışıp Kaldı

Gazze'de İnsani Krisiz Derinleşiyor: 400 Bin Filistinli Sıkışıp Kaldı
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Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun Kuzey Gazze'de tahliye emri vermesinin ardından en az 400 bin Filistinlinin güvenli bir yere gidemediğini açıkladı. Hükümetlerin savaş nedeniyle yaşanan insani krizi derinleştirdiği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Kuzey Gazze sakinlerine tahliye emri vermesinin ardından güvenli bir yer olmadığı gerekçesiyle bulundukları yeri terk edemeyen en az 400 bin Filistinlinin bölgede sıkışıp kaldığını açıkladı.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde insani kriz büyüyerek devam ediyor. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun son tahliye emrine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Gazze'de en az 400 bin kişi sıkışıp kaldı. İsrail makamlarının son tahliye emirleri, özellikle Cibaliye Mülteci Kampı'ndan olmak üzere insanları tekrar tekrar göç etmeye zorluyor. Çoğu kişi tahliyeyi reddediyor. Çünkü Gazze'nin hiçbir yerinin güvenli olmadığını çok iyi biliyorlar. UNRWA barınma merkezli ve hizmetleri kapatılmaya zorlanıyor. Bazıları savaşın başlangıcından bu yana ilk kez. Temel ihtiyaçların neredeyse hiç bulunmaması nedeniyle açlık yeniden yayılıyor ve derinleşiyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in son askeri operasyonunun aynı zamanda çocuklara yönelik çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci aşamasının uygulanmasını da tehdit ettiğini belirten Lazzarini, "Çocuklar her zamanki gibi ilk ve en çok acı çekenler oluyor. Çok daha iyisini hak ediyorlar, bir ateşkesi hak ediyorlar, bir geleceği hak ediyorlar" dedi.

"İsrail, 1 milyon kişinin insanlık dışı şartlarda yaşadığı sözde güvenli bölgeye göçe zorluyor"

Öte yandan İsrail ordusu, 7 Ekim Pazartesi günü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliye ve Beyt Lahya'da yaşayan Filistinlilere güneyde İsrail tarafından belirlenen bölgelere tahliye emri vermişti. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nden (MSF) Gazze'de derinleşen insani krize dair yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in tahliye emirlerinin on binlerce insanı güneye kaçmaya zorladığı belirtilerek, "Bu son zorunlu kitlesel göç Beyt Hanun, Cibaliye ve Beyt Lahya sakinlerini güneye, El Mevasi ve Deir el-Balah arasında yer alan halihazırda 1 milyon kişinin insanlık dışı şartlarda yaşadığı sözde güvenli bölgeye taşınmaya mecbur bırakıyor" ifadeleri kullanılmıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Birleşmiş Milletler Savaş ve Çatışma Politika 3-sayfa İsrail Dünya gazze

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