Haberler

Gazze'de toplam can kaybı 71 bin 657'ye yükseldi

Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 71 bin 657'ye yükseldiğini açıkladı. Ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği belirtiliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de son 24 saat içerisinde 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 71 bin 657'ye yükseldiğini açıkladı.

Ateşkese rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 3 kişinin cansız bedeninin ve 8 yaralının getirildiği bildirildi. Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 484, enkaz altından çıkarılanların sayısının 713, yaralı sayısının da bin 321 olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 71 bin 657'ye yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 399'a ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
