Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 64 Bini Aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 756'ya, yaralananların sayısı 164 bin 59'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 38 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığı belirtildi. Son verilerle İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 756'ya, yaralananların sayısının ise 164 bin 59'a yükseldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 12 bin 206 kişinin hayatını kaybettiği, 52 bin 18 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yardım dağıtımlarında can kaybı 2 bin 479'a yükseldi

Bakanlık, son 24 saatte bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail'in ateş açması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 143 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlığın yayınladığı son verilerle birlikte, Gazze Şeridi'ndeki yardım dağıtımlarında İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 479'a, yaralananların sayısı 18 bin 91'e yükseldi.

Gazze'de 2 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Bakanlığın açıklamasında, Gazze'de son 24 saatte 1'i çocuk 2 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece İsrail'in insani yardım malzemesi ile gıda sevkiyatını engellediği Gazze Şeridi'ndeki açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklı toplam can kaybının 143'ü çocuk olmak üzere 413'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 28'i çocuk 135 kişinin açlık nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. - GAZZE