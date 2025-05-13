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Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 52 Bin 908'e Ulaştı

Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 52 Bin 908'e Ulaştı
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 908'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, yaralı sayısı ise 119 bin 721 olarak kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 908'e, yaralı sayısı 119 bin 721'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılarda bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde İsrail'in saldırıları sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiği, 73 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 15 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 780'e, yaralı sayısının 7 bin 680'ye yükseldiği ifade edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 52 bin 908'e, yaralı sayısının 119 bin 721'e ulaştığı kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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