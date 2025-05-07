Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 52 Bin 653'e Ulaştı

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 653'e, yaralı sayısı 118 bin 897'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılar düzenlemeye devam ederken, can kayıpları ve yaralı sayısı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 34 kişinin hayatını kaybettiği, 145 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca daha önce hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. İsrail'in ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana 2 bin 545 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 856 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 52 bin 653'e, yaralı sayısının da 118 bin 897'ye yükseldiği kaydedildi. - GAZZE