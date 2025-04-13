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Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 50 Bine Yaklaştı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yoğun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 944'e ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 11 kişinin daha öldüğünü ve 111 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 944'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde savaş uçaklarıyla sivilleri hedef alıyor. Bölgede 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana soykırım gerçekleştiren İsrail ordusu gece gündüz demeden bomba yağdırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 111 sivilin de yaralandığını belirtti.

Bölgede 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarının bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 50 bin 944'e, yaralı sayısının da 116 bin 156'ya yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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