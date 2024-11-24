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Gazze'de Hayatını Kaybeden Sivil Sayısı 44 Bin 211'e Yükseldi

Gazze'de Hayatını Kaybeden Sivil Sayısı 44 Bin 211'e Yükseldi
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İsrail ordusunun 415 gündür devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden sivil sayısı 44 bin 211'e ulaştı. Son 24 saatte 4 saldırıda 35 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun 415 gündür sivilleri hedef alarak soykırım faaliyeti yürüttüğü Gazze Şeridi'nnde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 44 bin 211'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor. İsrail güçlerinin bölgede 415 gündür aralıksız devam ettirdiği bombardımanda çocuk, kadın ayırt etmeksizin binlerce sivil katlediliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin son 24 saatte gerçekleştirdiği 4 saldırıda 35 Filistinli hayatını kaybederken, 94 Filistinli de yaralandı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 44 bin 211'e, yaralı sayısının da 104 bin 567'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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