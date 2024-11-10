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Gazze'de Hayatını Kaybeden Filistinlilerin Sayısı 43 Bin 603'e Yükseldi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 43 bin 603'e, yaralı sayısı ise 102 bin 929'a ulaştı. Saldırıların 24 saat içinde 51 can kaybına ve 164 yaralıya neden olduğu bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 43 bin 603'e, yaralıların sayısı 102 bin 929'a yükseldi.

İsrail, 401 gündür Gazze Şeridi'nde sivilleri katlediyor. Bölgeyi savaş uçaklarıyla yerle bir eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik soykırım faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 51 Filistinli hayatını kaybederken, 164 Filistinli de yaralandı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'den bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 43 bin 603'e, yaralı sayısının da 102 bin 929'a yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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