BM: "Gazze'deki durum ciddiyetini koruyor"

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki alarm seviyesinin "kıtlık" seviyesinden "acil durum" seviyesine düştüğü belirtilerek, "Durum hala ciddiyetini koruyor. Gazze şu an 'acil durum' halinde. 1,6 milyon kişinin hala gıda güvenliği konusunda bir 'kriz durumuyla' karşılaşabileceği tahmin ediliyor" denildi.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşması devam ederken, BM tarafından desteklenen Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze Şeridi'nde Ağustos ayında ilan edilen kıtlık durumunun son bulduğunu bildirdi. Açıklamada, nüfusun yüzde 70'inden fazlasının geçici barınaklarda yaşadığı belirtilirken, açlık sorunlarının kış mevsimindeki olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelen seller ve artan hipotermi riski nedeniyle çok daha kötü bir hal aldığı aktarıldı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes sayesinde bölgeye sağlanan insani yardım malzemeleri ve gıda sevkiyatına yönelik kısıtlamaların kısmen hafifletildiği belirtilirken, söz konusu sevkiyatların hala bölge genelinde değişkenlik gösterdiği ve sınırlı kaldığının da altı çizildi.

"Alarm seviyesi kıtlıktan, acil duruma düşürüldü"

IPC bu bağlamda yayımladığı son raporda Gazze genelinde kıtlık durumunun şiddetinin azaldığını belirtti. Raporda, Gazze'deki durumun alarm seviyesinin 5. aşama olan "kıtlık" seviyesinden 4. aşamaya olan "acil durum" seviyesine düştüğü aktarıldı. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde kıtlık yaşanan bir bölge kalmadı. Ancak durum hala ciddiyetini koruyor. Bütün Gazze şu an 'acil durum' halinde. Ateşkesin ardından yapılan son IPC analizinde, gıda güvenliği ve beslenme alanında Ağustos 2025 tarihine kıyasla iyileşme kaydedildiği gözlemlenmiştir. Ancak 1,6 milyon kişinin hala 15 Nisan tarihine kadar gıda güvenliği konusunda bir 'kriz durumuyla' karşılaşabileceği tahmin ediliyor. Mümkün olan en kötü senaryonun gerçekleşmesi ve çatışmaların yeniden patlak vermesi durumunda insani yardım ve ticari malzemelerin akışının yeniden kesilmesi, Kuzey Gazze, Gazze vilayeti, Deir el-Balah ve Han Yunus'ta kıtlık yaşanması muhtemeldir" ifadeleri kullanıldı.

IPC'nin açıklamasında, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tarım alanlarının yüzde 96'sından fazlasının zarar gördüğü veya ulaşılamaz halde olduğu hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca Filistinlilerin açlığın yanı sıra suya erişim, sanitasyon ve hijyen konusunda da zorluklarla karşılaştığı belirtildi. Yaşam alanlarındaki aşırı kalabalığın bulaşıcı hastalıkların yayılması riskini yükselttiğinin altı çizildi. - GAZZE