Gazze'de Can Kayıpları 52 Bini Geçti

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 567'ye, yaralı sayısı 118 bin 610'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılar düzenlemeye devam ederken, saatler ilerledikçe bölgede can kayıpları ve yaralı sayısı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 32 cansız bedenin ve 119 yaralının getirildiği aktarıldı. Bakanlık açıklamasında İsrail'in ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana da 2 bin 459 Filistinlinin hayatını kaybettiği 6 bin 569 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 567'ye, yaralı sayısının da 118 bin 610'a yükseldiğini bildirdi. - GAZZE