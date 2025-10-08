Gazze'de Can Kaybı 67 Bini Aştı: Son 24 Saatte 10 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 10 can kaybının kayıtlara geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 183'e yükseldi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 10 can kaybı kayıtlara geçti, 61 kişi ise yaralandı. İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 588'e, yaralananların sayısı ise 57 bin 800'e yükseldi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 67 bin 183'e, yaralı sayısı 169 bin 841'e ulaştı.

Sözde yardım dağıtım faaliyetlerinde can kaybı 2 bin 613'e çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılarda ise hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 613'e, yaralananların sayısı ise 19 bin 164'e yükseldi. - GAZZE