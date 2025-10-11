Gazze'de Can Kaybı 67 Bin 682'ye Yükseldi

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 151 can kaybının kayıtlara geçmesi ve kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 320 kişinin daha yaşamını yitirdiğinin belirlenmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 682'ye yükseldi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin dün yürürlüğe girmesine rağmen can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte hastanelere 151 kişinin cansız bedeninin getirildiği, 116'sının daha önceki saldırılarda hayatını kaybedenlere ait olduğu ve cansız bedenlerinin son 24 saatte enkaz altından çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 320 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi. Son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu 72 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 67 bin 682'ye, yaralı sayısı ise 170 bin 33'e yükseldi.

Açlıktan ölenlerin sayısı 463'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 157'si çocuk olmak üzere 463'e yükseldi. Birleşmiş Milletlerin Gazze şehri ve çevresinde resmen "kıtlık" ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 142'si çocuk olmak üzere 185 kişi yaşamını yitirdi. - GAZZE