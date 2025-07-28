Gazze'de Can Kaybı 59 Bine Yaklaştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 59 bin 921'e, yaralı sayısı 145 bin 233'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 100 sivilin cansız bedeni ile 382 yaralının getirildiğini, cenazelerden 2'sinin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Filistinli sivillere ait olduğunu bildirdi. Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 8 bin 755 Filistinlinin öldürüldüğünü, 33 bin 192 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 59 bin 921'e, yaralı sayısının 145 bin 233'e yükseldiği ifade edildi.

Yardım dağıtım faaliyetlerinde ölenlerin sayısı bin 157'ye yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Son 24 saat içinde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda hastanelere 25 ölü ve 237'den fazla yaralı getirildi. Böylece yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı bin 157'ye, yaralananların sayısı 7 bin 758'e ulaştı" denildi. - GAZZE