Gazze'de Can Kaybı 55 Bin 959'a Ulaştı

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 959'a, yaralı sayısı ise 131 bin 242'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 51 ceset ve 104 yaralı olduğunu bildirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 959'a, yaralı sayısı 131 bin 242'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle, can kayıpları ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 51 cansız bedenin ve 104 yaralının getirildiği, cenazelerden 3'ünün daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalmış sivillere ait olduğu aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise, 5 bin 647 Filistinlinin öldürüldüğünü, 19 bin 201 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 55 bin 959'a, yaralı sayısının da 131 bin 242'ye yükseldiğini bildirdi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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