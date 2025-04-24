Gazze'de Can Kaybı 51 Bin 355'e Yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 51 bin 355'e, yaralı sayısı 117 bin 248'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 50 sivilin cansız bedeni ile 152 yaralının getirildiğini, cenazelerden 2'sinin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Filistinli sivillere ait olduğunu bildirdi. Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana bin 978 Filistinlinin öldürüldüğünü, 5 bin 207 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 51 bin 355'e, yaralı sayısının 117 bin 248'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE