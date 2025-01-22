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Gazze'de Can Kaybı 47 Bin 161'e Yükseldi

Gazze'de Can Kaybı 47 Bin 161'e Yükseldi
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Gazze Şeridi'nde son 24 saatte enkazlardan 53 kişinin daha cesedi çıkarıldı, toplam can kaybı 47 bin 161'e ulaştı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaralı sayısı 111 bin 166 olarak kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde yıkılan binaların enkazlarından son 24 saatte 53 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılması ve yaralı 1 Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle İsrail'in saldırılarında toplam can kaybı 47 bin 161'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde pazar gününden bu yana ateşkes sürerken, İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazlarında çalışmalar devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte enkazlardan 53 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, ayrıca ateşkesten önceki saldırılarda yaralanan 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 47 bin 161'e, yaralı sayısının 111 bin 166'ya yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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