Gazze'de Ateşkesten Sonra Güvenlik Güçleri Göreve Başladı

Hamas ile İsrail arasında dün yürürlüğe giren ateşkesin ardından, Filistin İç Güvenlik Güçleri ve Filistin polisi, İsrail'in 18 Mart'ta tek taraflı olarak feshettiği önceki ateşkesten bu yana ilk kez Gazze Şeridi genelinde konuşlandı.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Gazze Şeridi'nde normalleşme sürecine yönelik ilk adımlar atılıyor. Filistin İç Güvenlik Güçleri ve Filistin polisi, İsrail'in 18 Mart tarihinde tek taraflı olarak feshettiği önceki ateşkesten bu yana ilk kez Gazze Şeridi genelinde göreve başladı. Güvenlik güçlerinin konuşlanmasıyla bölgede kamu düzeninin yeniden sağlanması, güvenliğin tesis edilmesi ve kamu ile özel mülklerin korunması hedefleniyor.

Bölge halkından güvenlik güçlerine sıcak karşılama

Filistin polisinin Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki yoğun varlığı da dikkat çekti. Polis ekipleri, bölgede güvenliği sağlarken çeşitli ihlalleri de ortadan kaldırdı. Yerel halk, güvenlik güçlerini sıcak bir şekilde karşıladı.

İsrail ordusu çekiliyor, Filistinliler Gazze'ye dönüyor

Filistin güvenlik güçlerinin konuşlanması, İsrail ordusunun Gazze'de kalıcı barış sağlanmasını hedefleyen Barış Planı kapsamında çeşitli bölgelerden çekilmesi ve yerinden edilmiş binlerce kişinin evlerine dönüşüyle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Güvenlik ihlalcilerine 48 saat süre tanındı

Filistin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, savaş sırasında İsrailli işgal güçleriyle işbirliğinde bulunan, yol kesen ve yağma gerçekleştirilen kişileri kanun karşısına çıkarmaya yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda birçok kişiye tebligat gönderildiği ve güvenlik ihlallerine karıştığı tespit edilen kişilere teslim olmaları için 48 saat süre tanındığı açıklandı. - GAZZE