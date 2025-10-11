Haberler

Gazze'de Ateşkesten Sonra Güvenlik Güçleri Göreve Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas ile İsrail arasında yürürlüğe giren ateşkes sonrasında, Filistin İç Güvenlik Güçleri ve polisi Gazze Şeridi'nde konuşlanarak bölgedeki güvenliği sağlamak için çalışmalarına başladı. Halk, güvenlik güçlerini sıcak karşılıyor.

Hamas ile İsrail arasında dün yürürlüğe giren ateşkesin ardından, Filistin İç Güvenlik Güçleri ve Filistin polisi, İsrail'in 18 Mart'ta tek taraflı olarak feshettiği önceki ateşkesten bu yana ilk kez Gazze Şeridi genelinde konuşlandı.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Gazze Şeridi'nde normalleşme sürecine yönelik ilk adımlar atılıyor. Filistin İç Güvenlik Güçleri ve Filistin polisi, İsrail'in 18 Mart tarihinde tek taraflı olarak feshettiği önceki ateşkesten bu yana ilk kez Gazze Şeridi genelinde göreve başladı. Güvenlik güçlerinin konuşlanmasıyla bölgede kamu düzeninin yeniden sağlanması, güvenliğin tesis edilmesi ve kamu ile özel mülklerin korunması hedefleniyor.

Bölge halkından güvenlik güçlerine sıcak karşılama

Filistin polisinin Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki yoğun varlığı da dikkat çekti. Polis ekipleri, bölgede güvenliği sağlarken çeşitli ihlalleri de ortadan kaldırdı. Yerel halk, güvenlik güçlerini sıcak bir şekilde karşıladı.

İsrail ordusu çekiliyor, Filistinliler Gazze'ye dönüyor

Filistin güvenlik güçlerinin konuşlanması, İsrail ordusunun Gazze'de kalıcı barış sağlanmasını hedefleyen Barış Planı kapsamında çeşitli bölgelerden çekilmesi ve yerinden edilmiş binlerce kişinin evlerine dönüşüyle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Güvenlik ihlalcilerine 48 saat süre tanındı

Filistin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, savaş sırasında İsrailli işgal güçleriyle işbirliğinde bulunan, yol kesen ve yağma gerçekleştirilen kişileri kanun karşısına çıkarmaya yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda birçok kişiye tebligat gönderildiği ve güvenlik ihlallerine karıştığı tespit edilen kişilere teslim olmaları için 48 saat süre tanındığı açıklandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Sahibine ulaştırdığı 700 mark yıllar sonra 103 bin lira olarak döndü

700 marklık iyiliği yıllar sonra 103 bin TL olarak döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçilik yapan vatandaş, havalimanındaki su fiyatına isyan etti: Memleket ne hale gelmiş?

Esenboğa'da bir şişe suya istenen paraya isyan eden çiftçi
Sahibine ulaştırdığı 700 mark yıllar sonra 103 bin lira olarak döndü

700 marklık iyiliği yıllar sonra 103 bin TL olarak döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.