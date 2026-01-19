Gazze'de ateşkesin ardından can kaybı 465'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklamasında son 48 saatte hastanelere 1 cansız bedenin ulaşmasının ardından 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 465'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de ateşkese vardığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Son 48 saatte hastanelere 1 cansız bedenin ulaştığı, 12 yaralının ise iyileştiği kaydedilen bakanlık açıklamasında, Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 465'e, yaralı sayısının ise bin 287'ye yükseldiği kaydedildi. Ayrıca, 713 yaralının ise iyileştiği belirtilen açıklamada İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 71 bin 500'ye, yaralı sayısının ise 1710 bin 365'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE