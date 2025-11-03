Gazze'de Ateşkesle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 238'e Ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 238'e yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bir yandan da İsrail askerleri anlaşmayı ihlal ederek sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 10 kişinin cansız bedeninin getirildiği, cenazelerden 8'inin enkaz altından çıkarıldığı, 2'sinin ise İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarında hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgede ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da belirtildiği açıklamada, toplam can kaybının 238'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 510'a yükseldiği, yaralı sayısının da 600'e ulaştığı aktarıldı.

"Teslim alınan cenazelerin toplam sayısı 270'e yükseldi"

Bakanlık açıklamasında ayrıca, "Bugün, İsrail tarafından Kızılhaç Örgütü aracılığıyla teslim edilen 45 Filistinlinin cenazesi alındı. Böylece teslim alınan cenazelerin toplam sayısı 270'e yükseldi" denildi. - GAZZE