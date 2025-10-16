Gazze'de Ateşkesin Ardından Can Kaybı Artıyor

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırıları nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 122 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde cuma günü yürürlüğe giren ateşkese rağmen can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte hastanelere 29 kişinin cansız bedeninin getirildiği, 22'sinin ateşkesten önceki saldırılarda hayatını kaybedenlere ait olduğu, cansız bedenlerinin son 24 saatte enkaz altından çıkarıldığı belirtildi. 3'ünün ise yaralı olduğu ve müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiği, 4'ünün ise son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı. Son 24 saatte ayrıca 10 kişinin saldırılar nedeniyle yaralandığı ifade edildi. Ateşkesin ilanından bu yana (11 Ekim) toplam 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 122 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 67 bin 967'ye, yaralı sayısı ise 170 bin 179'a yükseldi. - GAZZE