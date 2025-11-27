Haberler

Gazze'de Ateşkes İhlalleri: Son 24 Saatte 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde yaşanan İsrail saldırılarında 5 kişinin öldüğünü ve ateşkesin ilan edilmesine rağmen can kaybının arttığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği yeni saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması yürürlüğe girse de bölgede can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gaza Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 14 kişinin cansız bedeninin getirildiği, cenazelerden 9'unun daha önceki saldırılarda meydana gelen enkazların altından çıkarıldığı, 5'inin ise İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılar sonucu öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 352, enkaz altından çıkarılanların sayısının 605, yaralı sayısının da 896 olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 799'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 170 bin 972'ye ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
