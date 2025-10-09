Haberler

Gazze'de Ateşkes Coşkuyla Kutlandı

İsrail ile Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ardından Filistinliler, Han Yunus kentinde sokaklarda sevinçle kutlama yaptı. Ateşkes haberi, gıda ve tıbbi malzeme dağıtımının ne zaman başlayacağı konusunda umut yarattı.

İsrail ile Hamas, Mısır'da yürütülen dolaylı müzakerelerde ABD'nin sunduğu ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onayladı. Ateşkes haberi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sevinçle karşılandı. Sokaklarda bir araya gelen siviller, alkış tutup ateşkesi kutladı. Filistinliler, Nasser Hastanesi'nin önünde yaptığı canlı yayınla ateşkesi duyuran Al-Ghad TV muhabirini de omuzlarında taşıdı.

İsrail'in ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde tüm gözler, gıda ve tıbbi malzemelerin dağıtımının ne zaman başlayacağına çevrildi. - HAN YUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
