Gazze'de Ateşkes Coşkuyla Kutlandı

İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına varmasının ardından Han Yunus kentindeki Filistinliler, kararı coşkuyla kutladı.

İsrail ile Hamas, Mısır'da yürütülen dolaylı müzakerelerde ABD'nin sunduğu ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onayladı. Ateşkes haberi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sevinçle karşılandı. Sokaklarda bir araya gelen siviller, alkış tutup ateşkesi kutladı. Filistinliler, Nasser Hastanesi'nin önünde yaptığı canlı yayınla ateşkesi duyuran Al-Ghad TV muhabirini de omuzlarında taşıdı.

İsrail'in ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde tüm gözler, gıda ve tıbbi malzemelerin dağıtımının ne zaman başlayacağına çevrildi. - HAN YUNUS