Gazze'de Açlık ve Yetersiz Beslenmeden 5 Sivil Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İsrail'in abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk olmak üzere 5 sivil açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye ulaştı.

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk olmak üzere 5 sivil daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde insani kriz giderek derinleşiyor. İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana savunmasız sivillere bombalar yağdırdığı Gazze Şeridi'nde açlığı da silah olarak kullanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 sivilin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 103'ü çocuk olmak üzere 227'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
