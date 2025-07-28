Gazze'de Açlık Krizi: Son 24 Saatte 14 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saate içinde 14 sivil açlık nedeniyle hayatını kaybederken, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle toplam can kaybı 147'ye yükseldi.

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde siviller açlıkla mücadele ediyor. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye düzenlediği saldırılardan kurutularak yaşama tutunan siviller, açlığa mahkum ediliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 14 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, "Açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybı 88'i çocuk olmak üzere 147'ye yükseldi" denildi.

"Devam eden saldırılar nedeniyle yardımlar sivillere ulaşmıyor"

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Planlama Direktörü Sam Rose Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin yaptığı açıklamada, kıtlık ve felaket boyutunda bir sağlık krizini önlemek için daha fazla gıdaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Sam Rose, UNRWA'nın Gazze Şeridi'nde hayat kurtarıcı yardımları ulaştırmaya hazır olduğunu, ancak İsrail'in kısıtlamaları ve devam eden saldırılar nedeniyle gıda, su ve sağlık hizmetlerinin özellikle çocuklar olmak üzere çaresizce yardıma muhtaç sivillere ulaşamadığını vurguladı. - GAZZE