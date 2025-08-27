Gazze'de Açlık Krizi: Son 24 Saatte 10 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in gıda ve insani yardım malzemesi girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 10 sivil daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ve bölgedeki ablukasının devam etmesi nedeniyle meydana gelen insani krizde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, son 24 saatte 2'si çocuk 10 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Bakanlıktan elde edilen son verilerle birlikte Gazze Şeridi'nde İsrail'in bölgeye gıda ve insani yardım malzemelerinin girişini engellemesi sonucunda meydana gelen açlık ve yetersiz beslenme sorunlarından hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 119'u çocuk olmak üzere 313'e yükseldi. - GAZZE