Gazze'de Açlık Krizi Derinleşiyor: Son 24 Saatte 5 Sivil Hayatını Kaybetti
İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle son 24 saatte 5 sivil yaşamını yitirdi. Son günlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 193'e yükseldi.
İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 sivil daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.
İsrail'in abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde insani kriz giderek derinleşiyor. İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana savunmasız sivillere bombalar yağdırdığı Gazze Şeridi'nde açlığı da silah olarak kullanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 96'sı çocuk olmak üzere 193'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa