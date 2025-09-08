Gazze'de Abluka Sonucu 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in ablukaya alarak insanlık suçu işlediği Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2'si çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail kuşatması büyük bir insani felakete dönüştü. Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze şehri ve çevresinde resmen "kıtlık" ilan edildiğini açıklarken, uluslararası kuruluşlar, bu trajedinin başlıca sorumlusu olarak İsrail'in yardım konvoylarını engelleyen ve temel altyapıyı hedef alan eylemleri olduğunu işaret ediyor. İsrail'in savaş suçu niteliği taşıyan politikaları nedeniyle açlıktan ölen sivillerin sayısı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2'si çocuk 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, "Böylece 140'ı çocuk olmak üzere açlık ve yetersiz beslenmeden ölenlerin toplam sayısı 393'e ulaştı. IPC, 22 Ağustos 2025'te Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 25'i çocuk olmak üzere 115 ölüm kaydedildi" denildi. - GAZZE