Gazze'de 2 Yaşındaki Meryem Kalp Masajı Yapılırken Hayatını Kaybetti
Israil'in bombardımanları sırasında bir ambulans şoförünün kucağındaki 2 yaşındaki Meryem Ma'ruf'a kalp masajı yaparken hayatını kaybetmesi bölgedeki acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
Gazze Şeridi'nde bir ambulans şoförü olan Filistin Sivil Savunma ekiplerinden İzzeddin Ebu Subha'nın hızla aracı sürdüğü sırada kalp masajı yaptığı 2 yaşındaki Meryem Ma'ruf hayatını kaybetti.
İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde acı görüntüler gelmeye devam ediyor. Bölgede İsrail saldırılarında yaralananları ambulansla hastaneye götüren Filistin Sivil Savunma ekiplerinden İzzeddin Ebu Subha'nın hızla giderken kucağındaki çocuğa kalp masajı yaptığı görüntüler yürek yaktı. Yetkililer, 2 yaşındaki Meryem Ma'ruf 'un hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kaynaklar, bombardımanın Gazze Şeridi'nin güneyinde, Han Yunus'un batısındaki El-Mawasi bölgesinde zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığını belirtti. - GAZZE