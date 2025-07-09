Gazze'de 2 Yaşındaki Meryem Kalp Masajı Yapılırken Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde bir ambulans şoförü olan Filistin Sivil Savunma ekiplerinden İzzeddin Ebu Subha'nın hızla aracı sürdüğü sırada kalp masajı yaptığı 2 yaşındaki Meryem Ma'ruf hayatını kaybetti.

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde acı görüntüler gelmeye devam ediyor. Bölgede İsrail saldırılarında yaralananları ambulansla hastaneye götüren Filistin Sivil Savunma ekiplerinden İzzeddin Ebu Subha'nın hızla giderken kucağındaki çocuğa kalp masajı yaptığı görüntüler yürek yaktı. Yetkililer, 2 yaşındaki Meryem Ma'ruf 'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaynaklar, bombardımanın Gazze Şeridi'nin güneyinde, Han Yunus'un batısındaki El-Mawasi bölgesinde zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığını belirtti. - GAZZE