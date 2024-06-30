Gazipaşa Sahilleri Alkol ve Çöp Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sahillerin duyarsız ve alkol tüketen kişilerce kirletilmesi, ilçe halkı tarafından tepki görüyor. Sahillerde bırakılan alkol şişeleri ve kırıkları ise insan sağlığını tehdit ediyor.

Gazipaşa'da yaşanan çevre kirliliği sorunu, sahil kesimlerinde de kendisini göstermeye devam ediyor. Sahillerde özellikle akşam ve gece saatlerinde içilen içecek ve alkol şişelerinin olduğu yerde bırakılması, içecek ve alkol şişelerinin kırılarak sahilde dolaşan insanların ayağına batması sonucu yaralanmaların meydana gelmesi gibi sorunlar, ilçe halkı tarafından eleştirilmeye devam ediyor. İnsan sağlığını tehdit ederek çevreyi kirleten ve doğanın dengesini bozan çöpler, duyarlı vatandaşlar tarafından toplanıp çöp kutusuna atılsa da, duyarsız vatandaşların bilinçlendirilerek çevreyi kirletmemeleri konusunda duyarlı olmaları bekleniyor. - ANTALYA