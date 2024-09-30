Üye Girişi
Haberler

Gazipaşa Emniyeti Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

Gazipaşa Emniyeti Dolandırıcılığa Karşı Uyardı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle telefonla kendilerini resmi görevliler olarak tanıtan kişilerden para ve banka bilgisi verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Emniyet, özellikle telefonda kendilerini polis, hakim, savcı ya da banka görevlisi olarak tanıtıp para talep edenlere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Ülke genelinde yaşanan dolandırıcılık olaylarının Gazipaşa'da yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, polis, jandarma, savcı, hakim ve banka personelinin vatandaşlardan para istemeyeceği hatırlatıldı. Emniyetten yapılan açıklamada, "Telefon ya da sosyal medya aracılığı ile kendisini polis, jandarma, savcı, hakim ve ya banka personeli olarak tanıtan şahıslara kesinlikle banka hesap bilgilerinizi, şifrelerinizi vermeyiniz, para göndermeyiniz. Polis, jandarma, savcı, hakim ve banka personeli sizlerden kesinlikle para talep etmez. Sizden para ve banka hesap bilgileriniz ile şifrenizi talep eden şahısların mesajlarına ve çağrılarına itibar etmeyip şüpheli durumlarda siz vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına en yakın Emniyet ve Jandarma birimlerine giderek müracaatta bulunmanız önem arz etmektedir" denildi.

"Sosyal medyada dikkatli olun"

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hakkınızda şikayet var" içerikli mesajlara itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekilerek uyarı yapıldı. Bu tarz mesajlarla sosyal medya kullanıcılarının hedef alındığını ifade eden Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, gelen mesajların dikkate alınmamasını belirterek, "Sosyal medyada özellikle Instagram üzerinden mesaj yoluyla gönderilen, 'Hakkınızdaki şikayetleri gördün mü? Bunu nasıl yaptın hiç utanmadın mı?' türünde içeriklerle korku, endişe, ve benzeri duygulara kapılmanızı amaçlayan asılsız ve kötü niyetli mesajlara itibar etmeyin. Gelen bu mesajlara temkinli yaklaşın" ifadeleri kullanıldı.

"Bağlantılara tıklamayın"

Söz konusu mesajları atan şahısların engellenmesi gerektiğini öneren emniyet, "Bu tarz mesaj atanları ilgili kurumlara şikayet edin. Tarafınıza gönderilen ve teyit edemediğiniz mesajların içeriğindeki bağlantılara tıklamayın. İddia edilen şikayeti kaldırmak için sizden ödeme talep eden veya sahte bir bağlantı üzerinden form doldurmanızı isteyen kişilere itibar etmeyin" uyarısında bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Gazipaşa antalya Banka

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı
Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar

Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre zehirliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Beşiktaş maçı nereden izlenir? Van uçuşlar iptal mi? Van Ferit Melen Havalimanı yangın söndü mü? Ali Altun neden öldü, hasta mıydı? Ali Altun kimdir? Akbank hesaplardan para mı çekildi? Akbank "izinsiz kredi ve para transferi" açıklaması! AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci kaç yaşında, nereli? Ahmet Zenbilci hesabını neden kapattı? 1 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Yengeç, İkizler, Boğa burcu yorumu! 1 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ahmet Zenbilci oğlu kimdir, Ahmet Zenbilci oğlu ne yaptı? Ahu Tuğba ne zaman öldü? Ahu Tuğba neden, nasıl öldü? Ahmet Zenbilci neden istifa etti? AK Parti Ahmet Zenbilci kimdir? TEKNOFEST KAYIT EKRANI! Teknofest ne zaman başlıyor? Teknofest'e nasıl gidilir, kayıt nasıl yapılır? Akşemsettin hangi görevlerde bulunmuştur?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });