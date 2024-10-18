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Gazipaşa'da Yaşlı Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Gazipaşa'da Yaşlı Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 78 yaşındaki Abdullah A., bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Denizkızı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 karayolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah A.'ya (78) sürücüsü öğrenilemeyen 07 BİS 128 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup asfalt zemine düşen yaşlı adam ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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